Kans op tijdelijk parkeren op Deventer Beestenmarkt lijkt klein, nu garage is afgesloten

Terughoudend

Rorink moet het nog bespreken, maar afgaande op zijn woorden is de kans klein dat de gemeente het verzoek gaat honoreren. Rorink: ,,Om daar zo een-twee-drie parkeerplekken vrij te geven, daar zijn we terughoudend in. De Beestenmarkt is een gevoelige plek. Bewoners hebben daar regelmatig last van overlast en we hebben investeringen gedaan in een bepaalde inrichting. Als je dat nu tijdelijk gaat gebruiken als parkeerterrein, ik weet niet of dat een goeie is.’’