Kans op verhuizing Deventer Speelgoedmuseum naar oude bibliotheek verkeken

Mocht de gemeenteraad later dit voorjaar akkoord gaan met de sluiting van het huidige onderkomen, dan is het echt einde verhaal voor het Speelgoedmuseum. De verhuizing naar de oude bibliotheek aan Brink 69/70 is daarmee namelijk ook van de baan, zegt directeur Garrelt Verhoeven van museumorganisatie Deventer Verhaal.

Met de sluiting van het Speelgoedmuseum, dat jaarlijks 20.000-25.000 bezoekers trekt, bespaart de gemeente Deventer eenmalig 1,4 miljoen euro aan en jaarlijks 3 ton aan subsidie. ,,Zonder die structurele subsidie, is de kans dat wij kunnen verhuizen naar Brink 69/70 nihil. Vrijwel elk museum heeft subsidie nodig. Wij kunnen niet geheel commercieel draaien.”

Slachtoffer

Verhoeven is woedend over het voorgenomen sluitingsbesluit en vindt het onderwaardering voor het museum. Ondanks de ontkenning van cultuurwethouder Carlo Verhaar blijft hij erbij dat het Speelgoedmuseum het slachtoffer is van met name falend vastgoedbeleid in de cultuursector. ,,Achterstallig onderhoud, gebrekkige isolatie en verwaarloosde installaties, tot en met het debacle van de Viking", somt Verhoeven op. ,,De wethouder kiest ervoor om met het vrijgekomen geld de gaten in zijn begroting te dichten.”

Een deel van de 1,4 miljoen euro die de gemeente vrij speelt, zou moeten worden besteed aan de verduurzaming van Museum De Waag, ook onderdeel van Deventer Verhaal. Verhoeven kan een schamper lachje nauwelijks onderdrukken. ,,Een gotspe. De verduurzaming van De Waag had al lang geleden moeten gebeuren. We betalen al jaren een veel te hoge energierekening. En nu wordt het betaald met geld dat vrijkomt door het sluiten van het Speelgoedmuseum. Dat is een wel heel dikke sigaar uit eigen doos.”

Billen bloot

Dat de wethouder aangeeft dat de collectie van het Speelgoedmuseum op andere - wisselende - locaties, zoals de Bergkerk misschien wel beter tot haar recht kan komen dan op de huidige plek, ervaart Verhoeven als een klap in het gezicht van ‘zijn’ mensen. ,,Alsof wij ons werk niet goed doen en hij het zelf veel beter kan.” Verhoeven voelt er overigens weinig voor om de collectie te beheren zonder locatie en vooral zonder dat er geld voor exposities gereserveerd is. ,,Dan beheren we de stukken om in het depot te laten verstoffen. Zinloos. Nee, laat de wethouder dan maar met de billen bloot gaan en de collectie afstoten.”