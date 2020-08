Kapotte vrachtwagen zorgt voor flinke file op A1 bij Deventer

Deventer krijgt een Vadercafé en dat is echt niet voor doetjes: ‘Papa zijn is best ingewik­keld in deze tijd’

17 augustus Nieuw voor Deventer: een Vadercafé. Aanstaande papa’s, maar ook mannen die allang kinderen hebben of over kroost nadenken, kunnen met elkaar in gesprek. Over het Vadercafé moeten we niet lacherig doen, zegt initiatiefnemer Hans Mik uit Diepenveen, zelf gelukkig papa. ,,In de voetbalkleedkamer of vriendenclub gaat het hooguit over gebroken nachten en poepluiers. Dieper over het vaderschap gaat het vaak niet.’’