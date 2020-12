Kapster Niecky uit Deventer werkt keihard door tot het knippen niet meer mag: ‘We doen wat we kunnen’

video Fluister­stil en comforta­bel: de nieuwe bussen van RRReis vallen in de smaak in Deventer

13 december Bijna geluidloos, mooi schoon en het optrekken gaat heel wat comfortabeler. Dat zijn in het kort de grote voordelen van de nieuwe elektrische bussen die vandaag in gebruik zijn genomen in Deventer. Het nieuwe openbaar vervoermerk RRReis is vandaag begonnen met de nieuwe dienstregeling in Overijssel, Gelderland en Flevoland.