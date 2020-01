Karel Heijink uit Deventer gaat twee regionale ondernemersverenigingen leiden

kaart Aantal autobran­den in Deventer al jaren rond de dertig: wanneer komt een daling in zicht?

6:07 De derde Deventer autobrand van het nieuwe jaar trof voor het eerst een auto in de Vijfhoek. Op de Van der Meystraat ging de voorkant van een witte Suzuki in vlammen op. De auto die er voor file-geparkeerd stond liep ook forse schade op. Er zijn vorig jaar 31 autobranden in Deventer geweest, aldus Alarmeringen.nl. Dat waren er net zoveel als in 2017 en een lichte stijging ten opzichte van 2018 (29).