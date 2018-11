Karin Sluis uit Deventer is ‘Europees CEO van het jaar’

video Eigenaren Bosrestau­rant in Joppe in tranen na brand

9:53 ,,Wat een ellende.” Verslagen staan Ton en Riska van Til dinsdagochtend vroeg op straat te kijken naar hun door brand getroffen restaurant. De eigenaren van het Bosrestaurant Joppe zijn kort daarvoor in hun woonplaats Gorssel door de politie wakker gemaakt. ,,Ineens stonden ze voor de deur en vertelden ze dat er brand was in ons restaurant. Verschrikkelijk”, zegt Ton terneergeslagen. Ze zijn ruim zeven jaar eigenaar van de horecagelegenheid in het dorp Joppe, samen met Jeroen en Gerdie Wendt. Ook zij zijn aanwezig en laten hun tranen de vrije loop als ze zien welke schade het vuur heeft aangericht aan hun levenswerk.