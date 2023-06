Karlijn en Willem uit Deventer wonen op vijftig vierkante meter: ‘Meer heb je ook niet nodig’

Waarom klachten over Deventer kermis in de binnenstad als sneeuw voor de zon verdwijnen

Een mega-kermis in de stokoude Deventer binnenstad. Het is altijd passen en meten geweest. Niet altijd tot ieders tevredenheid, zeker bij de horeca. Maar dit jaar lijkt het gemor verdwenen. ,,We zijn blij dat er een frisse wind waait.’’