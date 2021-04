‘Kasteelheer’ vreest windmolens bij De Bannink: ‘Dit landgoed is niet m’n achtertuin, maar van iédereen’

Is Deventer Stadsfesti­val allereer­ste feest dat weer kan in juli? Kaartver­koop loopt storm

8 april Als het aan de organisatie van het Deventer Stadsfestival ligt, is dat op zaterdag 3 juli het eerste grote evenement in deze regio dat weer gehouden mag worden. Mits de coronaregels het dan toelaten. Bezoekers kunnen alvast niet wachten. Bij de (her)start van de kaartverkoop donderdag liep het storm. ,,In dit tempo gaan we tienduizend verkochte kaarten zeker wel halen.”