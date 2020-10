Kat Ginger uit Deventer overgoten met terpentine: ‘Ze werd gek van dat bijtende spul’

Erik Stegink (53), ‘boertje’ uit Bathmen gaat voor zetel in Den Haag: ,,Platteland te weinig gehoord in Tweede Kamer”

18:15 In 1993 begon hij in de toenmalige gemeente Bathmen als piepjong raadslid. Erik Stegink is 27 jaar later met die Bathmense partij de grootste van Deventer en verlaat per 1 januari de gemeenteraad. Het doel: de Tweede Kamer in met de BoerBurgerBeweging. ,,Ze zagen ons in Deventer ook aanvankelijk als boertjes, kijk waar we nu staan.”