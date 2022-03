Kat Pamuk beschoten met luchtbuks in Schalkhaar, baasje Meryem geschokt: ‘Kogel zit nog in z'n lijf’

Kat Pamuk is maandagavond onder vuur genomen, vermoedelijk vlak bij z'n huis in Schalkhaar. Het huisdier van de geschokte Meryem Agcabay is beschoten met een luchtbuks. De kogel zich nog in het lichaam van de gehavende kater. ,,De dierenarts was bang dat hij dat niet zou overleven.”