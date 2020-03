Katholieke kerken in Oost-Nederland wapenen zich tegen corona: geen handen schudden en extra bidden

Het aartsbisdom Utrecht verplicht zijn katholieke kerken in Overijssel en Gelderland om de kerkdiensten aan te passen vanwege het coronavirus. Handen schudden is uit den boze en geen hosties op de tong. Daarnaast roept het bisschop op tot extra gebed voor de slachtoffers van het virus.

Vanaf de zondagsviering vandaag is een coronaprotocol in werking getreden die geldt ‘zolang het virus nog niet onder controle is’, laten de Nederlandse bisschoppen weten. Tijdens vieringen krijgen kerkgangers geen hostie op de tong, mogen zij elkaar geen handen schudden tijdens de vredeswens en is er geen wijnwater bij binnenkomst in de kerk.

Bidden voor de slachtoffers

De bisschoppen vragen de gelovigen daarnaast om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor iedereen die patiënten ‘met hun zorg en deskundigheid begeleiden’.

Eén van de parochies die een brief kregen van het bisdom is de Heilige Lebuinus parochie in Deventer en omgeving. ,,De brief is aan alle parochies gericht en ook wij nemen maatregelen”, reageert Johan Grobbée namens de parochie.

Verplichte aanpassing van de dienst

,,Alleen de celebrant (voorganger, red.) mag daarnaast de hosties uitdelen. Normaal gesproken wordt dit ook wel eens gedaan door assistenten.” Anders dan de Protestantse kerken zijn alle katholieke kerken verplicht om de diensten aan te passen. Grobbée: ,,De katholieke kerk heeft een strikte hiërarchie. De bisschoppen zijn verantwoordelijk voor de gezondheid tijdens de diensten.”

Ook protestantse kerken nemen maatregelen

Niet alleen de katholieke, maar ook protestante kerken nemen maatregelen. De Protestante Gemeente Apeldoorn roept kerkgangers op om geen handen te schudden. Eerder al liet de Protestantse Kerk Nederland op rond het Heilige Avondmaal niet uit dezelfde beker te drinken.

Wel benadrukken zij dat het een advies is en geen verplichting. Aan dat advies geeft de Hervormde Gemeente Rouveen-Staphorst in ieder geval gehoor. ,,We gebruiken tijdens het avondmaal aparte bekertjes en het kan best zijn dat we elkaar geen handen geven”, reageert predikant ds. H. Born.