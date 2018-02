Kavels Eikendal nu toch in trek

Er is volop belangstelling voor de laatste fase van Eikendal in Diepenveen. Ruim honderd mensen melden zich aan bij de gemeente, waarvan 13 zich al inschreven voor een kavel. De gemeente gaat ervan uit dat op 15 maart een loting nodig is.

Gasloos

Het laatste deel van Eikendal bestaat uit 50 kavels, waarvan de eerste 24 nu in verkoop zijn. Bouw van vrijstaande huizen en twee-onder-een-kap is mogelijk. Het plangebied ligt aan de Schuurmansweg, ten oosten van boerderij het Eikendal.

Dit laatste deel van Eikendal wordt gasloos aangelegd. Dat kan, nu wettelijk niet meer verplicht is een aardgasleiding aan te leggen. Gasloos is bovendien het uitgangspunt dat de gemeente voortaan hanteert bij nieuwbouw in Deventer, meldt wethouder Frits Rorink (CDA). ,,Eikendal is ook op andere aspecten zo duurzaam mogelijk. Het is ruimer opgezet, met meer groen.''

Kopers krijgen 2.500 euro als duurzaamheidspremie als ze aantonen dat ze vrijwel energieneutraal bouwen. Het is voor het eerst dat Deventer de milieukorting introduceert.

Verliesgevend

Voor het gasloze Eikendal is dinsdag tussen 19.30 en 20.00 uur een informatie-avond in de Nieuw Roetershof in Diepenveen. Sinds 2008 is het noordelijke plangebied van Eikendal in ontwikkeling. Het is zwaar verliesgevend. Volgens Rorink gaat het met 'Noord' nu wel beter.