Keeper die wekelijks meer dan zeven doelpunten doorlaat houdt eindelijk de nul: ‘Zie, zo slecht ben ik dus niet’

Gerrit Bannink (67) zijn positie in het veld is keeper. Zijn voornaamste taak: de nul houden. Dat lukt hem, op z’n zachts gezegd, niet iedere wedstrijd...

Vorig seizoen liet Bannink – bij een lager elftal van Holten – in 20 wedstrijden meer dan 150 treffers door. Een gemiddelde van 7,5 doelpunten per duel. Zijn teamgenoten van zijn ploegje dit jaar, het Holten 45+ team, maakten de balans op. ,,Onze Gerrit had al zeker tien seizoenen de nul niet gehouden, bleek’’, vertelt Jan Herman ten Velde.

Ten Velde: ,,Hij moet ergens elf jaar geleden nog de nul hebben gehouden, de tegenstander ben ik kwijt.’’ Het gegeven niet. ,,Want Gerrit houdt eigenlijk nooit de nul. Dus dat vergeet je niet.’’

15-0 of 15-1

Als je met Bannink samenspeelt weet je wat je doorgaans te doen staat: circa 8 keer scoren en wie weet is er dan een kansje dat je wint. Wat zegt die Bannink er zelf van, is-ie nou een goede keeper? ,,Ik denk het wel. Voor mijn leeftijd zeker, ik ben 67.’’

Vanaf zijn vijftigste vliegen de ballen hem om de oren. ,,Vorig jaar, in mijn oude team, verloren we geregeld met 15-0.’’ Soms viel het mee. ,,Dan werd het 15-1.’’ Het team ging uit elkaar. ,,Omdat we zo dik verloren.’’ Waar enkele mannen stopten, ging Gerrit verder. ,,Ik heb er nooit tabak van. Ik ben al vijftig jaar lid en ga gewoon door. Het is mijn absolute hobby. Dat keepen. Al die tegendoelpunten, het maakt me niets uit.’’

Waar haalt de man zijn voldoening uit, als hij iedere speeldag faalt in zijn functie. ,,Soms hield ik een helft de nul, gaf de leider mij een compliment in de rust... Nou, machtig toch?’’

Onwaar

Bannink vermoedt ergens dat zijn teamgenoten een wedstrijd in de berekeningen zijn vergeten. ,,Ik zeg eerlijk: de laatste tien jaar niet de nul gehouden... Het zou kunnen... Alhoewel, er schiet mij een wedstrijd te binnen.’’ Bannink kan hem niet terugvinden in de archieven. Misschien was hij ergens gastspeler? ,,Het moet 4 of 5 seizoenen terug zijn geweest. Tegen Sportvereniging Tot Vriendschap Opgericht, ken-ie dat, uit Beckum... Ik dacht toch de nul te hebben gehouden toen.’’ Maar het zou ook kunnen dat hij er toen eentje doorliet. ,,Want ja, dat gebeurt me weleens. Dus in dat geval kloppen die tien seizoenen.’’

Horloge

Ten Velde: ,,Gerrit is fanatiek. Hij heeft een horloge om, weet net als de scheids hoe lang het nog is. Herman, dichthouden, nog vief minuten, dan he’k de nul’. Ja, hij riep het heel de tijd. En ja, we wonnen met 5-0 in Markelo.’’

Bannink: ,,Van vreugde kocht ik een krat bier en trakteerde ik de jongens in de kleedkamer. De nul! De nul! En ik haalde er aardig wat uit hoor.’’