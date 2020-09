Kees van der Spek speurde naar WhatsApp-fraudeur in volkswijk Deventer: ‘Een mission impossible’

De exacte aanleiding van zijn bezoekje aan Deventer wilde Van der Spek eind april niet loslaten. Hij wilde destijds alleen kwijt dat het vanwege een ‘vooronderzoek’ was. Gisteravond bleek dat de onverschrokken presentator een WhatsAppfraudeur wilde confronteren.



Van der Spek was namelijk in contact gekomen met een vermeend slachtoffer dat zogenaamd berichtjes ontvangen had van zijn moeder met het verzoek om geld over te maken. Het vermoeden was dat het ging om oplichting via WhatsApp. De locatie van de mogelijke fraudeur werd door de techneut in het programma via een spamberichtje getraceerd. Die woning was gelegen in het Oranjekwartier.



Van der Spek reisde met zijn televisieploeg en het slachtoffer af naar Deventer om de mogelijke dader te confronteren. De tv-presentator werd al vrij snel herkend toen hij de straat inreed. ,,Jeetje, wat gaat dat dan snel in zo’n wijk, zeg. Het is hier echter ons kent ons”, verzuchtte hij in de auto.