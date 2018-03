Het zondagwinkelen vrijgeven gaat niet alleen in de binnenstad, maar in heel Deventer gelden. ,,Daar zijn bij ons de meeste ondernemers blij mee, denk ik’’, reageert Matthieu de Leeuw, voorzitter van ondernemersvereniging op Keizerslanden en filiaalhouder Albert Heijn. ,,Nu kan niet iedereen elke zondag open. Wij als supermarkt wel. Mogelijk hebben sommige ondernemers bedenkingen bij de verruiming. Maar het stadium van verzet, is denk ik voorbij.’’

Het zondagwinkelen vrijgeven leverde meteen politiek gekissebis op over het afschaffen van gratis parkeren op de extra winkelzondagen in de binnenstad. Tot onbegrip van D66 werd een voorstel aangenomen om met extra parkeergeld door die zondagen betaald parkeren in de avond terug te brengen van 22uur tot 20uur. ,,Maar wij zijn niet per se voor gratis parkeren op zondag ‘’, zegt fractieleider Jan Schuring. ,,Gratis parkeren op straat staat bijvoorbeeld haaks op het beleid om auto’s vooral in de parkeergarages te krijgen. Ons punt is dat het voorstel ondoordacht op tafel is gekomen. Zoiets moet je in rust en zorgvuldig bespreken en van alle kanten bekijken. Dit was niet het moment daarvoor.’’