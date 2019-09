Keizerslanden groeit als kool en lost Vijfhoek af als grootste wijk van Deventer

De (straat-)piz­za van Armin Blom ‘hangt’ echt op zijn Napoli­taans

12:00 Na veel wikken en wegen bestelde Blom in juni zijn mobiele pizza-oven in Napels, met als doel het volgende buitenseizoen vol aan de bak te gaan met zijn cateringbedrijf onder de naam Strada Pizza (straatpizza). ,,Hij kwam twee weken geleden binnen en toen leek het me wel een goed idee om nu alvast te beginnen en naam te maken voor volgend jaar. Dat was een goed idee, ik heb afgelopen weekend mijn eerste twee opdrachten krijg al heel veel telefoontjes om op feestjes volgend jaar te komen bakken.”