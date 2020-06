Keizerstraat, dé entree tot Deventer binnenstad, bijna tot Kerstmis op schop

Het is ‘even’ behelpen in de Keizerstraat; tot in december is de straat een bouwput. De komende maanden wordt de Keizerstraat, misschien wel de belangrijkste entree tot het stadscentrum, grondig op de schop genomen.

De werkzaamheden zijn deze week begonnen. Dat betekent dat de binnenstad voor bevoorradend (vracht)verkeer niet meer is te bereiken via de Keizerstraat. Er is een omleidingsroute. Dat geldt ook voor fietsers.

Volledig scherm Zo gaat de Keizerstraat eruit zien ná de metamorfose. © gemeente Deventer

Voor voetgangers is de verbinding tussen Brink en stationsgebied nog wel toegankelijk, maar het is wel opletten. Aan weerszijden van de straat is de (smalle) stoep beschikbaar. In verband met de coronaregels is de ene zijde voor heengaand verkeer, de andere kant voor teruggaand.

Twee fases

Het deel dat nu openligt, tussen Brink en Brinkpoortstraat, gaat tot in oktober op de schop. Daarna volgt het stukje tussen Singel (voor de schouwburg) en Brinkpoortstraat. Dit gedeelte wordt als het klaar is eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer; je kunt hier dan alleen nog maar de stad in. Aanwonenden van de Brinkpoortstraat zijn daar overigens niet blij mee, zo bleek eerder. Verkeer de stad uit wordt in de nieuwe situatie namelijk via die straat richting Singelstraat de stad uit geleid.

Miljoen

Deventer steekt ongeveer een miljoen euro in de aanpak van de Keizerstraat, die er met onder meer nieuwe, bakstenen bestrating uitnodigender moet gaan uitzien. Ook wordt de riolering vernieuwd en worden er nieuwe bomen aangeplant. De hele klus is voor de feestdagen af.