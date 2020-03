Keizerstraat definitief eenrichting, bezwaren dreigen over bereikbaarheid Deventer centrum

Gezin uit Olst is immuun na coronabe­smet­ting: ‘Maar we rennen niet opeens vrolijk naar buiten’

20 maart Bizar, rommelig en onwerkelijk. Het zijn kreten van Wilfred Vruggink en zijn vrouw Annet Oling uit Olst. De twee zijn vooralsnog de enigen in de gemeente Olst-Wijhe die besmet zijn met het virus. Of beter gezegd: waren. Ze behoren nu tot de eerste groep Nederlanders die immuun zijn voor het virus. In een videogesprek vertellen ze over de achtbaan van de laatste dagen.