Kelder Brink valt af als extra stalling, terwijl fietschaos Deventer binnenstad toeneemt

Rol van cultuur­coach in Voorst beter in beeld

12:00 De weg in Voorst lijkt geplaveid voor de komst van een cultuurcoach. Onduidelijkheid over bijvoorbeeld diens takenpakket zorgde er eerder voor dat nog geen klare wijn geschonken kon worden over het aanstellen van de duizendpoot. Er is nu een beter beeld van zijn of haar rol.