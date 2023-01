Kelderbrand hartje Deventer was kortsluiting òf brandstichting

wielrennen Loes Adegeest kent een prima debuut bij FDJ: zesde in criterium Adelaide

Loes Adegeest kende afgelopen zaterdag een uitstekend debuut voor haar Franse World-Tour ploeg FDJ. De Deventerse kwam in het criterium in het Australische Adelaide, waar ze een dag later startte in de Tour Down Under, als zesde over de streep.

15 januari