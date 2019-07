Kenniscentrum Oncologie geeft hulp jaren na de ziekte, maar heeft nu zelf helpende hand nodig

,,Een jaarhuur van 30.000 euro, dat zouden we misschien wel kunnen brengen", zegt bestuurder Johan Schintz met de handen het haar. ,,We hebben best sponsors, we hebben best inkomen. Maar een commerciële huur kan echt niet. Dat redden we niet. Onze mensen werken vrijwillig, onze profs werken hier ook omdat ze dat willen, niet omdat ze willen verdienen. We hebben iemand, of een organisatie nodig, die ons het gunt. Pas als je van dichtbij meemaakt hoe ingrijpend kanker in je leven is, weet je hoe belangrijk dit centrum is.. Verzekeringen doen nauwelijks aan preventief werk. Terwijl je hier met eigen ogen kunt zien dat het werkt.”