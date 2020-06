Keolis heeft OM ingelicht over vermeende busfraude, betrokken medewerkers ontslagen

In een statement dat Keolis vanmiddag kort voor een spoeddebat in de Provinciale Staten van Overijssel uitdeed, staat dat het OM is ingelicht over onregelmatigheden bij de busaanbesteding IJssel-Vecht. ‘Keolis heeft zelf melding gemaakt van het geconstateerde bij het Openbaar Ministerie. Keolis neemt afstand van ieder niet-integer gedrag en neemt passende maatregelen’, stelt het bedrijf in de verklaring.

Een woordvoerder van het Functioneel Parket bevestigt dat er ‘een melding’ is binnengekomen bij het OM die verder wordt onderzocht. Het gaat niet om een aangifte.

Frauduleuze side letters

Volgens eerdere publicaties van onderzoeksplatform Follow the Money zou het gaan om frauduleuze, geheime afspraken rond de levering van ruim 300 elektrische bussen, waaronder tientallen kleinere bussen. Die afspraken zouden zijn gemaakt met de Chinese fabrikanten zonder dat de opdrachtgevende provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland daarvan wisten.

De bussen moeten vanaf december gaan rijden op de Veluwe, in Midden-Overijssel en in Lelystad en zijn onderdeel van de concessie IJssel-Vecht, waarmee 900 miljoen euro is gemoeid.

Keolis ontkent dat er onregelmatigheden zijn ontdekt rond de levering van alle ruim 300 bussen. Het zou gaan om een mogelijk frauduleuze ‘verklaring’ met betrekking tot de levering van buurtbussen en niet om het overgrote deel grotere elektrische bussen van het Chinese BYD. Om hoeveel buurtbussen het gaat en wat er precies in de afspraken staat wil Keolis vanwege het lopende onderzoek niet zeggen.

‘Geheime afspraken’ over accu’s en buurtbussen

Een ander dubieus opgedoken document gaat over ‘Circulariteit’. In de aanbesteding moest Keolis aangeven of en in hoeverre de accu’s van nieuwe elektrische bussen kunnen worden hergebruikt, wat de gegarandeerde levensduur is en of er sprake is van verantwoorde recycling.

‘Medewerkers worden ontslagen’

Voor de buurtbussen zal Keolis een tijdelijke oplossing bieden, als de beloofde bussen - door corona - niet tijdig geleverd kunnen worden, stelt het bedrijf. ‘We bereiden ons voor zodat we, indien nodig, een volwaardig alternatief kunnen bieden.’ Volgens de vervoerder hebben de mogelijk frauduleuze afspraken ‘geen impact op het starten van de reguliere dienstregeling op 13 december’.

Al eerder werd bekend dat twee hooggeplaatste medewerkers van Keolis zijn geschorst. Het gaat om directeur Richard Bruns en vlootmanager Marcel Melissen. Volgens Keolis worden medewerkers ontslagen die bij de afspraken zijn betrokken. ‘Er is een zorgvuldig onderzoek gestart dat wordt uitgevoerd door een externe partij. Daarnaast worden de banden verbroken met de medewerkers die betrokken waren bij het tot stand komen van de verklaringen.’

Fel debat in Provinciale Staten

De provincie liet al eerder weten een juridisch onderzoek te hebben gestart naar de kwestie. Vanmiddag was er een spoeddebat in de Provinciale Staten van Overijssel. Vanuit alle partijen kwam er forse kritiek op de gang van zaken. Vooral de PVV en Forum voor Democratie leggen gedeputeerde Bert Boerman het vuur aan de schenen.