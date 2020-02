Kerk Bussloo wil met tijd meegaan: ook ruimte voor concerten

,,We zijn druk met het vastleggen van bands die gaan optreden in het voormalige kerkgebouw en op 2 mei hebben we zelfs een operakoor te gast’', zegt Ruth Maatman, voorzitter van het stichtingsbestuur. ,,We zijn al twee jaar bezig, maar nu wordt het tijd om te laten weten wat we allemaal doen’’, klinkt het enthousiast.

Nieuwe naam voor parochiehuis

Het markante gebouw, goed zichtbaar vanaf de Deventerweg tussen Wilp en Voorst, is sinds 2018 - toen de kerk tweehonderd jaar bestond - eigendom van de Elizen Vastgoed Groep uit Twello. Met het aanbieden van sociale, culturele en spirituele activiteiten wil de stichting kerkgebouw en parochiehuis in hun eeuwenoude waarde laten, als ‘trefpunt’ voor de gemeenschap, maar tegelijkertijd met de tijd meegaan. ,,Wat we organiseren moet recht doen aan de functie van het voormalige kerkgebouw’', zegt Maatman. ,,Het eerste jaar van ons bestaan hebben we positief afgesloten, we werken nu aan een programma voor het tweede jaar. Binnenkort maken we bovendien bekend wat de nieuwe naam van het parochiehuis gaat worden.’'