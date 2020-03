Kerkdienstgemist.nl uit Deventer krijgt het zondag heel druk, megakerk Zwolle blaast gewone dienst af

Marco (26) uit Deventer is aanranding op ho­mo-fees­ten spuugzat: ‘Dit moet stoppen’

11 maart Marco Harps uit Deventer is de seksuele intimidatie en aanrandingen in de homo-wereld helemaal zat. Zaterdag werd hij op een feest weer ongevraagd in zijn kruis gegrepen. Vrienden zeggen dat het ‘erbij hoort'. Daar is de PvdA-politicus het radicaal mee oneens. ,,Dit voelen vrouwen dus elke dag. Je bepaalt verdomme zelf wie er aan je lichaam zit.”