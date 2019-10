Kerken vergroenen waar het kan

De huizen van god zijn dan wellicht heilig, maar dat wil niet zeggen dat er op kerken in deze regio geen ruimte is voor zonnepanelen of voor andere ‘groene’ maatregelen. Waar het kan, doen kerken mee in de duurzaamheidsrace. Vermoedelijk tot genoegen van theoloog Elisabeth Hense, die gaat onderzoeken hoe groen de kerken in Nederland precies zijn.

In het Salland is de parochie Heilig Kruis druk bezig met duurzaamheid. De parochie is klant bij Green Choice, leverancier van groene energie. Er worden in verschillende kerken infrarood panelen gebruikt en in de kerk van Mariënheem staat een warmtepomp.

De protestantse kerk in Heino, de Ichtuskerk in Colmschate en de gereformeerde kerk in Zutphen mogen zich zelfs een Groene Kerk noemen: ze horen bij de 75 groenste kerken van Nederland. Kerk in Actie stelde voor deze lijst criteria op waarbij kerken met onder meer zonnepanelen, duurzame verwarmingssystemen en isolerende dakbedekking goed scoren.

Insectvriendelijk

De Ichtuskerk in Colmschate heeft deze week ook nog eens de afvoer van het regenwater losgekoppeld van het riool en gebruikt het water nu voor de planten. De kerk had tien jaar geleden al zonnepanelen. ,,En we hebben dus ook nog het predikaat bij- en insectvriendelijk”, zegt kerkbeheerder Jaap Weeda trots.

Voor de Lebuinuskerk in het centrum van Deventer ligt de vergroening een stuk ingewikkelder. ,,Duurzaamheid heeft constant onze aandacht, maar dan gaat het er vooral om de inkoop van plastic en karton te weren en vooral streekproducten te kopen”, zegt koster Marco Heemskerk.

Zonnepanelen zijn echter financieel nog niet haalbaar, zegt Heemskerk. ,,Dat hebben we laten onderzoeken, maar dat is een investering die we ons nu niet kunnen veroorloven.”

Ook isoleren van de gewelven blijkt lastig, omdat dat niet samengaat met de status van rijksmonument. ,,En we denken aan isolerende folie op de ramen, maar dat doen we pas bij de eerstvolgende restauratie. We houden verder de ontwikkelingen op duurzaamheidsgebied goed in de gaten. Wat kán, doen we.”

Nadenken

Hoe groen kerken precies zijn en wat ze dat meer oplevert dan een lagere energierekening en goede afwatering, gaat theoloog Elisabeth Hense van de Radboud Universiteit in Nijmegen nu onderzoeken. ,,Ik zie al langer dat kerken nadenken over de bijdrage die zij kunnen leveren”, zegt Hense.

De resultaten van haar onderzoek wil ze delen op een website, zodat kerken zich door elkaar kunnen laten inspireren. ,,Een parochie die zich afvraagt wat ze kan doen met een stuk braakliggende grond, kan hier iets aan hebben. De Hof van Heden in Nijmegen heeft bijvoorbeeld een moestuin aangelegd die een dag per week open is voor iedereen die van de rust wil genieten. Geregeld worden van de eigen oogst maaltijden gekookt die worden gedeeld met kwetsbare wijkbewoners.”