Kerkklokken van de Nicolaas in Schalkhaar luiden niet meer, totdat monteur oplossing heeft gevonden voor op hol geslagen uurwerk

De luidklokken en het uurwerk van de Nicolaaskerk in Schalkhaar zijn uitgezet. Een monteur moet er aan te pas komen om het op hol geslagen uurwerk te herstellen. Het dorp liep maandagochtend ineens 40 minuten voor. ,,En we zeggen graag dat we voorop lopen, maar dit was iets teveel van het goede", lacht diaken Marc Brinkhuis.

De kerk van de Heilige Lebuinusparochie staat midden in het dorp. De kerkklokken zijn ongemerkt voor veel Schalkhaarders een ijkpunt. Als de kerkklok slaat weet je hoe laat het is. En nu de klok maandag van slag bleek, was het dorp ook in de war. ,,Mijn wekker was niet stuk, het was de kerkklok", concludeerde Brinkhuis maandagochtend al.

De monteur komt zo snel mogelijk

Jan Daggenvoorde is verantwoordelijk voor de gebouwen van de parochie. ,,De koster is in de toren geklommen en we denken te weten wat het euvel is. Elk jaar wordt het systeem nagekeken. Maar er kan natuurlijk een storing optreden. Sommige delen van de installatie hangen in de galmgaten en pakken daardoor alle temperatuurschommelingen mee. We hebben een monteur gebeld. Die komt zo snel mogelijk.”

Maar kerkklokken repareren is specialistisch werk. ,,Er zijn maar een paar bedrijven in Nederland. Dus we zijn afhankelijk wanneer ze tijd hebben. Tot die tijd hebben we de klokken en het uurwerk maar uitgezet. Want anders raakt iedereen in de war.”