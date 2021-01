Kerksluitingen in Deventer en Salland: vijf van de zeven katholieke kerken sluiten de komende jaren

Na boekhan­dels investeert ook Wilpse ondernemer in Lange B.: ‘Let maar op, anderen gaan volgen’

15 januari Wie koopt er nou midden in de coronacrisis twee winkelpanden in de Deventer binnenstad? En ook nog eens precies op een stukje waar de laatste jaren veel leegstand was? Ondernemer Timo Westra (52) uit Wilp slaat toe. Júíst in coronatijd, zegt hij. ,,De Deventer binnenstad is zó mooi. Als alles weer normaal is, gaan bezoekers dat extra waarderen.”