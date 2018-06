Kermis in Deventer: nostalgie en spanning

Reggaetonbeats dreunen door de binnenstad van Deventer waar de kermis sinds vrijdag in volle gang is. Jong en oud vergapen zich aan de spectaculaire en soms beangstigende attracties. Maar voor gezinnen met kinderen zijn de klassiekers er ook.

Eén van die klassiekers is de autorit voor kinderen, met zoals altijd een plek vlak voor de Waag. De harde muziek deert de kinderen niet. Hun aandacht is voor de rit en ze draaien vol overgave aan het stuur. De ouders langs de kant zwaaien fanatiek en genieten van het plezier van hun kinderen. Zoals Marion Holtkamp, die met haar hele familie naar de Brink is gekomen. ,,Dit is sentiment'', zegt de Deventerse terwijl ze haar kinderen, neefjes en nichtjes in de gaten houdt. Ze is blij met de kermis in Deventer ,,Fijn dat het in de achtertuin is.''

Haar familie is uit Apeldoorn naar Deventer gekomen voor het evenement. De kermis is nostalgie voor de familie van Marion. ,,Mijn oma woonde hier vlakbij. We kregen toen wij klein waren ieder 25 gulden voor de kermis.'' Zou je het daarmee vandaag nog redden? ,,We zijn net aan onze kermisronde begonnen, maar ik ben bang van niet'', lacht ze door de kermisklanken heen.

BOOTJES

Geen luide muziek op de Nieuwe Markt. Dat plein is ingericht voor kinderen met onder meer de draaimolen met bootjes in echt water, ook zo'n klassieker. Het is de favoriete attractie van de bijna zevenjarige Desteney, maar ze is daar vandaag nog niet in geweest. Eerst probeert ze uit alle macht eendjes op te hengelen. Haar ouders Armando Brouwer en Melissa Spijker uit Deventer kijken samen met zwager Ricardo Berends vertederend toe hoe het vrolijke meisje een prijsje probeert te winnen.