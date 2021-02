Kermisexploitanten zijn wanhoop voorbij: ‘Mijn trailer is 21 meter. Die alleen al kan de A1 blokkeren’

,,Een vrachtwagen die op de snelweg stopt, kan worden weggesleept. Een kermisattractie niet. Als je een attractie met aggregaat en al neerzet, heb je die niet zomaar weg. Of we er echt wat mee afdwingen, moet blijken, maar ik ga in ieder geval liever strijdend ten onder”, vat Ida Oostenenk de actiebereidheid van kermisexploitanten samen. De Zutphense heeft inmiddels al haar privégeld in haar schiettent zitten. ,,Moet je je voorstellen dat al je geld op is en dat je geen zicht hebt op salaris. Dat is de situatie nu voor mij en veel andere kermisexpoitanten.’’