Kerngezond na aanzoek onder Joris' Kerstboom

In de kamer van zijn woning in de Walstraat, de straat waar binnenkort het Dickens-festijn weer losbarst, blikken Roy Klant en Coby Klant-Van der Winkel terug aan de hand van cruciale data.

24-10-2016 Sinds in 2013 bij hem urachus, een zeldzame kankervorm is vastgesteld, gaat Roy Klant driemaandelijks voor controle naar het Antonie van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam. Op 24 oktober 2016 zou zijn arts hem bellen voor een onderzoeksuitslag. Dit gebeurt niet en daarom belt Klant zelf. Hij krijgt een assistente aan de lijn die hem - tegen alle protocollen in - vertelt dat ze iets op zijn longen hebben ontdekt. ,,Toen viel ik van mijn stoel. Ik had al drie jaar lang gehoord dat het goed, goed, goed was.’’ Medio november 2016 - de exacte datum weet het stel niet meer - oppert Roy om te gaan trouwen.

17-12-2016 Coby en Roy hebben afgesproken hun trouwkaart in de wensboom te hangen op de Brink. ,,Toen we dat deden, keek ik naar rechts en zag ik een camera. Het gaat over Roy, dacht ik.’’ Joris Linssen zegt daarna iets in de trant van ‘maar je hebt haar nog niet gevraagd’. Even later gaat de schilder op zijn knieën en volgt het luid bejubelde jawoord. Uiteindelijk zien circa 1,2 miljoen mensen dit emotionele moment op televisie.

20-01-2017 Op hun huwelijksdag is het koud, maar de zon schijnt. Hoe hebben zij deze dag ervaren? Roy: ,,Ongelooflijk dubbel. Een groot emotioneel moment was toen ik met mijn dochter ging dansen op Mag ik dan bij jou van Claudia de Breij. Ik heb veel mensen zien huilen.’’ Coby: ,,Ik had zoiets van oké, ik ga trouwen, maar misschien ben ik over een jaar of anderhalf jaar wel weer alleen.’’

02-02-2017 De dag van de uitslag van het onderzoek naar de vlekken op de longen. De autorit naar Amsterdam lijkt een eeuwigheid te duren. Maar nog voor ze kunnen gaan zitten, zegt de arts van Roy ‘het is goed, de vlekjes zijn zo goed als weg’. ,,Hij gebruikte het woord wondertje.’’ Roy hoeft voortaan minder vaak voor controle te komen. ,,Het was heel heftig, ik heb gehuild, gehuild’’, zegt Roy. Terug in Deventer volgt ‘s avonds een feestje met mensen uit de straat.

17-10-2017 De eerste controle na het geweldige nieuws in februari. Roy: ,,Er was helemaal niets meer op mijn longen te zien.’’

09-12-2017 Coby geeft aan dat haar man eindelijk weer een beetje zichzelf begint te worden. ,,Hij was lang heel emotioneel en heel onrustig. Ik heb zelfs wel eens een buurman gevraagd om midden in de nacht bij Roy te gaan kijken.’’ Zij woont vanwege haar kinderen nog altijd in Culemborg.

17-12-2017 Joris Linssen komt zondagmiddag op de Brink opnamen maken voor een nieuwe editie van Joris’ Kerstboom. Exact een jaar na het huwelijksaanzoek gaan Roy en Coby Klant een trouwfoto in de wensboom hangen. De kans is groot dat dit moment op kerstavond op tv te zien is. De uitzending op NPO 2 begint om 21.15 uur.