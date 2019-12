Kerst in Deventer Broederenkerk inspireert zelfs pastoor Maastricht

Het blijkt voor kinderen, maar ook volwassenen en ouderen weer een populaire bestemming in de Deventer binnenstad. ,,Vorig jaar trokken we in drie weken tijd zesduizend bezoekers’’, schat Gerard Heerius van de organisatie op basis van de verkochte kaarsen. ,,We verwachten dat dit jaar te overtreffen.’’

Sint Servaas

Bijzonder: een delegatie van de Sint Servaas in Maastricht, inclusief deken/pastoor John Dautzenberg, bezocht volgens Heerius dit jaar Deventer om te zien hoe de kerk zich openstelt rond de kerst en een breed publiek trekt. Gevolg: ook de basiliek is nu met Magisch Maastricht (stad in kerstsferen) voor het eerst geopend. De Zuid-Limburgse kerk is gevuld met onder meer kerststallen om publiek vanaf het Vrijthof, dat in kerstsfeer is gehuld, de kerk in te trekken. ,,Dat we kennelijk de Sint Servaas Maastricht hebben geïnspireerd, maakt wel trots’, zegt Heerius.