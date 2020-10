Kerst in oktober, waarom niet? Deze straat in Deventer begint alvast: ‘Wat leuks in plaats van al die ellende’

Het autoloze deel van de Kannenburg op het Oostrik staat bekend om de uitbundigheid. De buren kennen elkaar. Normaal gesproken was er nu een groot griezelspektakel geweest en hadden de kilo’s snoep klaar gestaan. En is al jaren voorzien in eenrichtingsverkeer tijdens het Halloweenweekeinde. De buren gaan verkleed, er is allerlei gekkigheid. En de kinderen gaan er in een stroom doorheen.