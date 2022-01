Kerstboom eruit en plant erin, maar hoe doe je dat in lockdown? Mariëlle uit Deventer heeft het antwoord

Video Geiten krijgen nieuw onderkomen, maar factuur zorgt voor problemen bij de Ulebelt: ‘Zitten met een gat in de begroting’

Wie graag op de kinderboerderij komt, kan zijn hart ophalen in de nieuwe geitenstal van de Ulebelt in Deventer. De stal, waar je als bezoeker dwars doorheen kunt lopen, is duurzaam en een beter zicht op de dieren krijg je bijna niet. Er is echter één probleem: de bouwkosten vielen te hoog uit en dus is een crowdfunding nodig om het financiële gat te dichten.

6 januari