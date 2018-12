Kerstdiner bij GA Eagles als warm bad in donkere dagen voor mensen met een kleine beurs

Mike Westra is een breedgeschouderde, afgetrainde jongeman. Vriendelijk hoofd, makkelijk in de omgang. Hij is één van de aanwezigen op het diner voor daklozen, thuislozen en minima dat georganiseerd is door de Deventer afdeling van de Emmanuel Gemeente, in samenwerking met onder meer Cambio Buurtbeheer. Plaats van handeling is het supportershome van Go Ahead Eagles, bont versierd met kerstbomen, -ballen, lichtjes en slingers. Een vrolijke boel, dat zeker, en meer dan honderd mensen genieten van een niet te versmaden Indische rijsttafel.