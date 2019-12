Kerstmarkt en lichtjeswandeling in Diepenveen afgelast wegens overlijden organisator

Vrijwillig­ster Riet voelt zich steeds minder veilig na het zoveelste incident op het Vogelei­land in Deventer

11 december Wéér was het raak op het Vogeleiland. En opnieuw was het vrijwilligster Riet van der Wees (72) die ’s ochtends de ellende aantrof. Ze ontdekte dat in de nacht van maandag op dinsdag was ingebroken.