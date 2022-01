Kerstpakket-donatie van ziekenhuismedewerkers gaat naar Voedselbank Deventer

Hij is de nieuwe voorzitter van huisartsen in Deventer en omstreken: ‘De patiënt moet altijd winnaar zijn’

Michiel Noordijk uit Deventer is de nieuwe voorzitter van huisartsen coöperatie Deventer en Omstreken. Daarnaast is hij huisarts in Bathmen. In dit interview legt hij uit wat zijn nieuwe rol inhoudt en wat er speelt in huisartsenland. Van een aanstaand tekort aan doktersassistenten tot kopzorgen in coronatijd.

23 januari