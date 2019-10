Kerstpompoenen Deventer binnenstad branden ook op klaarlichte dag: inschakeltijden aangepast

Gemeente­raad Deventer maakt geen woorden vuil aan pietenkwes­tie

30 oktober De pietenkwestie leverde in de gemeenteraad geen vuurwerk op. De Deventer politiek waagde zich niet aan een debat over de gang van zaken de afgelopen weken, de rol van burgemeester Ron König en hoe nu verder met het uiterlijk van Piet in Deventer. Op het stadhuis, met volle publieke tribunes in raadzaal, hing een vreemde spanning. Ook door de aanwezigheid van beveiligers. Op het Grote Kerkhof stonden ongeveer honderd aanhangers van Zwarte Piet liedjes te zingen.