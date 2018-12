Kersttrui Go Ahead Eagles valt in de smaak bij supporters

De gangbare maten zijn al uitverkocht. Fans met de kledingmaten XL, XXL en XXXL kunnen nog een trui aanschaffen. ,,Zowel de belangstelling als de reacties op de trui zelf zijn erg goed. Bij heel veel artikelen zoals de wedstrijdshirts zijn de reacties altijd verdeeld. Smaken verschillen. De kersttrui wordt echter massaal omarmd’’, zegt woordvoerder Wouter Rutgers.’’



De club liet dit jaar honderd extra truien maken, zegt Rutgers. ,,Toen waren het er 100, maar waren er heel veel teleurgestelde fans. Daarom hebben we het aantal iets opgehoogd. Dubbel zoveel, maar nog wel exclusief.’’



Internationale Kersttruiendag



Vrijdagavond hoopt de eerstedivisionist zoveel mogelijk fans in de GAE-kersttrui te begroeten tijdens de kraker tegen FC Den Bosch. Op internationale Kersttruiendag. Rutgers: ,,We roepen supporters via onze kanalen op om in de kersttrui naar de wedstrijd te komen. We vragen onze clubfotografen om deze fans in kersttrui te spotten. Onder alle gefotografeerde supporters in kersttrui wordt een voucher voor een gratis kersttrui van 2020 verloot.’’