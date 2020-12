Kettingbotsing met drie busjes bij Bathmen veroorzaakt file van 11 kilometer op de A1 naar Deventer

Uniek verbod op Sinter­klaas in Deventer: zo kwam het tot stand (en werd het bevochten)

5 december Het is exact een eeuw geleden dat Deventer besloot dat Sinterklaas zich niet meer vóór 5 december in de stad mag vertonen. Het feest mocht niet te commercieel worden, was de gedachte. Afgelopen zondag werd die ‘wet’ maar weer eens overtreden. Deventer kent nu een geschiedenis van rijmende burgemeesters, sinterklaas voor de rechter en de mogelijke inzet van een ME-peloton om de goedheiligman van het dak te schieten.