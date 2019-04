Kettingbotsing op A1 bij Bathmen: twee rijstroken dicht

Picnic wil via Deventer heel Overijssel veroveren

6:06 Online supermarkt Picnic gaat vanaf eind mei van start in Deventer. De websuper ziet Deventer als een bruggenhoofd om later dit jaar verder in de provincie uit te breiden. De boodschappen worden vanuit de Bremenweg 37 met elektrische wagentjes bij de klanten geleverd.