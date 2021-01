Kids kunnen spelenderwijs Deventer hotspots ontdekken: waar staat De Adelaarshorst?

FOTO'S De Boerkam­pies uit Twello voor de vierde keer op tv bij Ik Vertrek: ze bouwen een beach resort in coronatijd

12:26 Het is alweer bijna 15 jaar geleden dat de Boerkampies - Alwin en Bionda Boerkamp - Twello verruilden voor Italië. In februari is de familie voor de vierde keer te zien in Ik Vertrek. Dit keer vanwege de bouw van een gigantisch beach resort in Cupra Marittima. ,,Begin 2020 zijn we begonnen met bouwen, maar toen kwam corona”, vertelt Bionda Boerkamp.