Kijk hier hoe ze bij jou in de buurt denken over het vuurwerkverbod

Video Kippen en haan gered van schuur­brand in Diepenveen

22 november Brand heeft een schuur achter een woning aan de Nieuwe Aanleg in Diepenveen donderdagmiddag in de as gelegd. Zeven kippen en een haan werden nog door een attente buurman van een wisse dood gered. Een motor die in de schuur geparkeerd stond is verloren gegaan.