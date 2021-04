Kijkers lyrisch over Rob ‘Judas’ Dekay uit Deventer in The Passion

Eeuwenoude wapensteen van belangrij­ke adellijke familie weer terug in Voorst: ‘Hij is eindelijk thuis’

31 maart Een wapensteen uit 1600 is, na verschillende eigenaren te hebben gehad, eindelijk weer terug in Voorst. En dat is bijzonder, het is de enige voor zover bekende wapensteen van Lodewijk van Egmont, destijds graaf van Gelre. Zijn voorvader was betrokken bij de moord op Willem van Oranje. ,,Het is zo’n bijzonder stukje geschiedenis. Hij is nu eindelijk weer thuis.”