Kijkje waard! Niet één maar twee Deventenaren in nieuwe seizoen ‘Het Perfecte Plaatje’

Achtbaan van pannenkoe­ken­huis in Voorst moet dicht na klachten buren: ‘Heel wrang’

Een flinke tegenvaller voor Speelparadijs Pannenkoekenhuis in Voorst. Een achtbaan die sinds drie jaar wordt gebruikt, moet per direct dicht. Dat besluit de gemeente Voorst na klachten van buurtbewoners. De gemeente legt eigenaren Bert en Miranda Welsum een boete op als ze de attractie niet weghalen. ,,Dit is heel frappant.”

13 juli