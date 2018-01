Kilometers vreten op Deventer ijs

Brannie wint met branie

12 januari Ga er maar aan staan: meer dan 11.000 antwoorden controleren op 'goed of fout’ of 'een klein beetje goed of fout’. Dat komt er op een jury af als er maar liefst 114 teams meedoen aan de Battumse Kwis. Hanny Biemolt: ,,Het is een enorm grote, maar wel leuke klus. We beginnen al in het voorjaar allemaal uit te kijken naar geschikte vragen.’’ Harrie van de Wal, één van de andere organisatoren: ,,En dan nog gebeurt het, zoals ook dit jaar een aantal keren, dat er ook een tweede of zelfs derde goede antwoord mogelijk is. Dan moet je daarna dat weer voor ieder geval corrigeren.’’