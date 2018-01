Kinderboerderij De Ulebelt verslaat Hellendoorn en Slagharen: Hoe kan dat?

Verraste gezichten bij De Ulebelt in Deventer. Die is verkozen tot 'Leukste uitje van Overijssel 2018'. Een kinderboerderij die het wint in een provincie van grote pretparken als Slagharen en Hellendoorn. Hoe kan dat?

De grootte van een park vergroot niet de kansen op de provinciale titel, zo blijkt uit een uitleg van organisator ANWB. Waar bij veel verkiezingen de meeste stemmen uiteindelijk de winst opleveren, zit deze verkiezing iets anders in elkaar.

Mensen kunnen zelf hun favoriete uitje nomineren. Dit doen zij in de vorm van een review, bestaande uit vijf punten: de prijs-kwaliteitverhouding, de sfeer, het aanbod, het personeel en de faciliteiten. Stemmers geven hun favoriete uitje op deze punten een cijfer. Dit jaar waren dat 100.000 mensen.

Het aantal stemmen telt wel een beetje mee, maar is niet doorslaggevend. Het wordt alleen meegenomen in de weging. Samen met de optelsom van de cijfers op de vijf criteria levert dit via een formule een winnaar op, legt ANWB-woordvoerder Ad Vonk uit. Wat die bewuste formule precies is, kon Vonk niet aangeven.

,,Als we de winnaar alleen zouden kiezen op basis van het aantal stemmen, dan wint de Efteling ieder jaar vanwege de miljoenen bezoekers'', zegt Vonk. ,,Door het op deze manier te doen kan ook een kinderboerderij dus in een bepaalde provincie winnen." Landelijk wordt dat lastiger. Om voor die titel in aanmerking te komen is een minimaal aantal van 500.000 bezoekers nodig.

Niet altijd een achtbaan

Bij De Ulebelt in Deventer zijn ze blij met de prijs. ,,Mensen zoeken niet altijd een lange achtbaan. Een vriendelijke omgeving met leuke dieren is al voldoende'', aldus coördinator educatie Maike Nelissen.