Kinderboerderij Deventer sluit de hekken door hangjeugd

Meevaren op koninklijk jacht 'Piet Hein' vanuit Deventer

4 juni Het is ronduit een buitenkansje voor oranjefans in Deventer en omstreken. Op maandag 20 en dinsdag 21 augustus ligt het koninklijk jacht ‘Piet Hein’ afgemeerd aan de Wellekade. Op deze dagen is het mogelijk om met dit bijzondere schip mee te varen tijdens diverse rondvaarten op de IJssel. In de avonduren is het jacht bovendien af te huren door gezelschappen.