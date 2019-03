Kinderboerderij Dondertman haalt mijlpaal van 100.000 bezoekers

Verheydt kan spelen voor GA Eagles; Stans en Veldmate niet

13:49 Thomas Verheydt is fit genoeg om vrijdagavond (20.00 uur) in actie te komen tegen FC Volendam. De spits was een twijfelgeval bij Go Ahead Eagles, maar de medische staf acht het verantwoord dat de aanvalsleider in actie komt op het kunstgras in het Kras Stadion.