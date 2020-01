Kinderen Deventer Leerschool willen zolder ombouwen en met finaleplek Lego League lonkt Amerika

De zolder van het gebouw van de Deventer Leerschool aan de Brinkpoortstraat ligt er maar een beetje verloren bij. Oude methodes, thematische spullen voor andere seizoenen en kerstbomen liggen verscholen onder een laag stof. Dat is toch jammer, vonden scholieren Jonas, Brechtje, Luuk en Emmelie uit groep 8. En dus gebruikten ze die verdieping als onderwerp voor de voorronde van de van de FIRST Lego League. ,,We hebben zo'n mooie grote zolder. Die wordt nu niet gebruikt en dat vinden we zonde’’, zegt Emmelie. ,,Daar willen we graag nieuwe technieklokalen van maken, die andere scholen ook kunnen gebruiken.’’