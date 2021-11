Vastgoed­mag­naat Ger Visser en zijn vrouw verliezen ook hun peperdure Gorsselse villa

De gevallen vastgoedmagnaat Ger Visser en zijn vrouw, Patricia, moeten hun kapitale villa in Gorssel binnenkort vrijwel zeker verlaten. Het Gerechtshof van Arnhem oordeelde in april al dat curator Eric Looijen het huis mag verkopen. Inmiddels is de cassatietermijn verlopen, waardoor de weg vrij is voor Looijen. ,,Ik verwacht dit najaar een verkoopbord in de voortuin te zetten.’’

25 augustus